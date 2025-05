Manuel Cunti argento ai Mondiali di karate

In oriente, terra fulcro delle arti marziali nella città di Taipei, dal giorno 26 al 29 maggio si è svolto il Campionato del Mondo Karate Master organizzato dalla Word Master Games. Numerosi atleti provenienti da tutto il mondo di cui molti maestri esperti di karate hanno raggiunto la capitale di Taiwan per combattere e aggiudicarsi il titolo mondiale. L’atleta azzurro Manuel Cunti del Centro Karate Riccione, in rappresentanza con la nazionale italiana master, nella competizione combattimento libero dopo aver superato tutti gli incontri supportato dal coach Greta Vitelli anch’essa della nazionale italiana, si ferma a un soffio dal titolo mondiale nella durissima finale contro l’avversario tedesco. Preparazione tecnica e insegnamento dei maestri Roberto Corbelli e Vito Mininni sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo brillante traguardo. Il Centro Karate Riccione si conferma punto di riferimento per il karate agonistico, portando ancora una volta su un podio internazionale atleti non solo giovani ma anche adulti, sia nelle competizioni di Kata (tecniche) sia in quelle di kumite (combattimento). Il presidente Moreno Villa del CKR Riccione sostiene che nella vita è importante crederci per raggiungere i propri successi sportivi, proprio come ha dimostrato il riminese Manuel Cunti che con la sua dedizione per questa arte marziale, pur partendo dal continente opposto ma credendo in se stesso ha ottenuto questo prestigioso risultato, che fa onore all’Italia e alla nostra società sportiva.

Comunicato stampa

Centro Karate Riccione