Marco Mularoni e Denis Veronesi i nuovi direttori sportivi del Cailungo.

È stato formalizzato il tesseramento dei nuovi Direttori Sportivi della SP Cailungo: Marco Mularoni nella figura di Team Manager e Denis Veronesi come Direttore Sportivo. Dopo anni, la SP Cailungo affida la gestione della sua prima squadra a questi due competenti ex calciatori, affidando loro ruoli importanti e rappresentativi. Questa rivoluzione, pianificata da diverso tempo, diventa oggi una realtà concreta. “Il Presidente si è espresso così a proposito di questo importante passo societario: 'Siamo davvero contenti e orgogliosi di questo importante passo societario e ancora di più di aver trovato due persone veramente speciali. Auguriamo un buon lavoro ad entrambi e speriamo che sia una stagione meravigliosa per tutti'." I nuovi direttori sportivi hanno dichiarato: "Siamo entusiasti di approdare al Cailungo, una realtà rinnovata in molti aspetti. Il nostro obiettivo primario è creare un grande gruppo, per poi competere ai massimi livelli. Il nostro sodalizio è nato agli inizi di giugno, e da quel momento abbiamo iniziato un grande lavoro alla ricerca di nuovi talenti con ottime caratteristiche tecniche e tattiche, per costruire un gruppo forte in vista della prossima stagione. C'è molto lavoro da fare, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma crediamo fortemente nella professionalità della dirigenza. Porteremo il nostro entusiasmo e la nostra passione per il calcio. Crediamo nell'importanza della preparazione, dell'ordine e della disciplina, e ci aspettiamo che la società cresca a un livello molto più alto rispetto agli ultimi anni. Sarà un processo che richiederà tempo, ma stiamo gettando le basi per costruire un progetto solido sotto ogni aspetto. Auguriamo a tutti i nostri futuri tesserati un buon inizio di stagione. Forza Cailungo!"

