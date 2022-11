Marlù lancia il progetto RicaricAmore con le ragazze della San Marino Academy

Per la quarta stagione consecutiva Marlù è scesa in campo insieme alle calciatrici della San Marino Academy, non solo come Main Sponsor ma anche – e soprattutto – come una vera compagna di squadra, per sostenere la loro grinta e passione, avviando un percorso di comunicazione, coinvolgimento e relazione con tutto il team, i loro supporter e gli appassionati del calcio femminile.



Tra le attività più significative che Marlù ha deciso di intraprendere insieme alla squadra della SMA è il progetto #MarluRicaricAmore, l’iniziativa attraverso la quale il marchio trasforma simbolicamente personaggi noti, sportivi, giovani talenti e non solo, in frecce che sceglieranno di supportare con la loro donazione una associazione o una valida causa solidale, per trasmettere il messaggio che piccoli gesti, insieme, formano un grande valore.

La modalità con cui le ragazze della San Marino Academy potranno contribuire ad alimentare questo importante format di beneficienza ideato dal brand delle sorelle Fabbri è proprio grazie alle loro energie e capacità. Infatti, tutti i goal che ogni domenica segneranno durante i loro incontri sportivi, si trasformeranno in "gettoni d'oro simbolici" che si andranno ad aggiungere a quelli conquistati nel corso di tutto il campionato, fino ad arrivare ad una somma finale che costituirà la quota totale della donazione. I risultati ottenuti dalle calciatrici saranno destinati alla realizzazione di un progetto concreto a supporto dei Reparti di Cardiologia e Pediatria dell’Ospedale di Stato di San Marino.

La scorsa domenica, prima di disputare la Settima Giornata di Campionato allo stadio di Acquaviva, Raffaella Barbieri, è stata nominata “Titana del Mese” ovvero la calciatrice che durante le partite di ottobre si è meglio espressa in campo. In questa occasione è stato presentato ufficialmente MarluRicaricAmore ed è stata svelata l’urna a forma di cuore che andrà a contenere tutti i goal delle ragazze segnati durante la loro stagione calcistica 2022-23. Raffaella, ha dunque riposto nell’urna 9 palline, metafora dei primi 9 goal ad oggi messi a rete. Un momento di condivisione molto sentito che ha consolidato nelle ragazze un profondo spirito di gruppo e una voglia di fare squadra ancora più forte, per fare bene non solo in partita ma anche fuori dal campo, in un progetto comune di beneficenza che sarà il frutto dell’unione delle loro brillanti prestazioni. L’appuntamento sarà per il prossimo mese con la “Titana del mese” di novembre che continuerà a rinvigorire l’urna di MarluRicaricAmore con i nuovi goal. Ogni mese, fino a fine stagione, seguiranno aggiornamenti del tabellone dei risultati con nuove palline e soddisfazioni che le Titane conquisteranno.

“MarluRicaricAmore è una iniziativa che abbiamo molto a cuore in azienda perché per noi rappresenta la dimostrazione di come anche con i piccoli gesti si possa creare grande valore. L’opportunità di generare del bene in un progetto condiviso con entusiasmo dalla SMA, va nella direzione della valorizzazione e dell’espressione del talento femminile, senza etichette o distinzioni di genere – da sempre comuni denominatori di entrambe le realtà di Marlù e San Marino Academy” dichiara Marta Fabbri, responsabile marketing di Marlù.

Da parte della San Marino Academy, il responsabile marketing Andrea Nardoni afferma: “Siamo orgogliosi di essere arrivati al quarto anno di partnership con una grande azienda sammarinese come Marlù, capace di avere un ruolo e un rilievo non solo nel panorama sammarinese e italiano, ma addirittura internazionale. Queste relazioni sono fondamentali per la San Marino Academy sotto tutti i punti di vista, anche e soprattutto riguardo l’impegno non banale e sempre crescente posto in essere da Marlù per rendere le attivazioni previste un valore aggiunto per tutte le parti coinvolte dalla sponsorship. San Marino Academy e Marlù è un binomio splendido e vincente che abbiamo l’onore e l’onere di custodire gelosamente. Due entità che portano avanti le stesse attenzioni per i propri stakeholder e gli stessi valori non possono che portare avanti questo splendido matrimonio per tanti anni!”



Comunicato stampa

