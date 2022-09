Matilde Tamagnini va a Sofia per i Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica

Si apriranno martedì, a Sofia, i 39° FIG World Championships di Ginnastica Ritmica. A difendere i colori biancazzurri scenderà in pedana la ginnasta Matilde Tamagnini alla sua prima esperienza in un gara di così alto valore, dove saranno presenti 89 ginnaste individuali provenienti da 61 paesi. L’atleta sammarinese è accompagnata dall’allenatrice Lucia Castiglioni, anche lei alla sua prima partecipazione a un Campionato del Mondo in tale veste, e il giudice internazionale Federica Protti. A guidare la delegazione ci sarà il presidente federale Fabrizio Castiglioni.

Tamagnini è reduce dalla trasferta in Romania, a Cluj Napoca, dove ha preso parte alla terza e ultima tappa del circuito World Challenge Cup. La sammarinese ha partecipato alle qualificazioni al cerchio e palla e, successivamente, a quelle con clavette e nastro ottenendo buoni risultati e posizionandosi anche davanti a Nazioni come Messico, Andorra, Austria e Croazia.

Sono state settimane intense per la Federazione Sammarinese Ginnastica Ritmica, che è stata impegnata nell’organizzazione della San Marino Cup. Un’edizione che ha visto oltre duecento ginnaste coinvolte da ben sedici nazioni. La manifestazione ha visto scendere in pedana anche le azzurre Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli.

Nelle categorie Junior e Senior sono state stilate delle classifiche dei Piccoli Stati, nelle quali San Marino si è messo in mostra grazie al 2° e 3° posto di Gioia Casali e Camilla Rossi (Junior) e Matilde Tamagnini nelle Senior che ha ottenuto la medaglia di bronzo.



Foto credit: Fabrizio Carabelli



