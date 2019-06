Matilde Terenzi alla Coppa Italia Freestyle

Nelle giornate del 31 maggio, 1-2 Giugno, Macherio (MI) è stato preso d'assalto dai partecipanti e dalle rispettive società sportive di tutta la nazione per disputare la Coppa Italia Freestyle. Per il Roller di San Marino ha partecipato Matilde Terenzi, classe 2008. Matilde ha messo nella competizione di roller cross tutta la grinta in suo possesso, arrivando ai quarti di finale. Matilde è riuscita a battere l'avversaria ma, con la concentrazione e la grinta sfoderata per raggiungere l'obbiettivo, ha inavvertitamente urtato con la spalla l'avversaria. Il contatto non è sfuggito ai giudici che hanno preso la decisione di retrocederla. Questo ha fatto si che Matilde terminasse la competizione arrivando tredicesima in classifica finale. Questo fatto non ha distolto la concentrazione di Matilde che nella specialità di speed slalom ha eseguito il suo miglior tempo della stagione fermando il tempo delle fotocellule a 6.50, senza penalità. Gli allenatori si sono dichiarati soddisfatti perchè dopo un inverno passato al miglioramento della tecnica, i risultati hanno iniziato ad arrivare. Ora la concentrazione di Matilde è puntata sul Trofeo Tiezzi che si svolgerà a Catanzaro a fine Luglio.

