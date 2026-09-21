Matteo Cecchetti fra i diplomati al corso UEFA Pro di Coverciano

Matteo Cecchetti fra i diplomati al corso UEFA Pro di Coverciano.

Nell’elenco dei diplomati all’ultimo corso per allenatori UEFA Pro organizzato a Coverciano c’era anche il nome di un tecnico sammarinese: Matteo Cecchetti. Il CT della Nazionale Under 21 ha conseguito la qualifica più alta possibile per un allenatore di calcio – quella che gli consente di assumere la guida di qualsiasi squadra, a qualsiasi livello – completando un percorso iniziato nel settembre 2025 e passato da tappe in aula e sul campo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ma anche da stage presso club di grande respiro: in Italia, Como, Milan, Cagliari e Genoa; in Spagna, il Racing Santander. Tutte esperienze di grande prestigio e soprattutto di inestimabile valore formativo per Matteo Cecchetti e i compagni corsisti, che hanno consentito loro di ampliare a dismisura il bagaglio di conoscenze pregresse, nonché di affacciarsi al calcio di oggi e di domani con tutti gli strumenti che una scuola di rinomanza assoluta come il Settore Tecnico di Coverciano può assicurare. E a proposito dei compagni corsisti di Cecchetti, vi figurano alcuni nomi che agli appassionati di calcio non possono che suonare molto familiari: Vikash Dorasoo, Alessandro Diamanti, Samir Handanovic e Franck Ribery – solo per citare i più noti. In un certo senso, Matteo Cecchetti ha portato San Marino fra le aule di Coverciano. La sua tesi si intitola infatti “Sfidare l’impossibile” ed è incentrata sull’evoluzione della Nazionale del Titano.

C.s. - FSGC

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: