Matteo Ferrari, Campione del Mondo MotoE 2019, da oggi a Le Befane

Matteo Ferrari, Campione del Mondo MotoE 2019, da oggi a Le Befane.

Un ritorno a casa speciale per Matteo Ferrari, riminese classe 1997, della scuderia Felo Gresini MotoE, che da oggi venerdì 26 a domenica 28 agosto, sarà ospite de Le Befane Shopping Centre di Rimini. In uno stand apposito, il campione mondiale di MotoE 2019 sarà presente tutti i giorni dal 26 al 28 agosto dalle 11.00 alle 13.00, in compagnia della sua moto elettrica, a disposizione di tifosi e pubblico per selfie e autografi. Sponsor dell'evento Pollo & Friends, presente nella galleria del Centro. Matteo Ferrari, dopo l'esordio in Moto3 nel 2013, dal 2019 è passato alla MotoE, vincendone il mondiale. Nel 2020 si è piazzato secondo, terzo nel 2021. Nell'edizione in corso è attualmente terzo in classifica: l'ultimo round del mondiale si svolgerà a Misano, sul circuito Marco Simoncelli, il 3 e 4 settembre per il Gran Premio di San Marino. Nell'occasione della gara motociclistica saranno presenti anche le hostess de Le Befane Shopping Centre che distribuiranno voucher gift card Le Befane da 15 Euro.

Ufficio Stampa Riccardo Belotti belottiric@gmail.com 3476529770

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: