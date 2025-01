Matteo Mazza incontra il Presidente della FIGC e Vicepresidente UEFA, Avv. Gabriele Gravina

Matteo Mazza, candidato alla Presidenza della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, ha avuto l’onore di incontrare, lunedì 20 gennaio, l’Avv. Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e Vicepresidente della UEFA. Nel corso del colloquio, svoltosi presso gli uffici della FIGC, Mazza ha illustrato con precisione e passione le sue proposte per il rilancio del movimento calcistico sammarinese. Tra i temi principali discussi, emergono: • Potenziamento del settore giovanile, con un focus sulla formazione tecnica e sulla valorizzazione dei giovani talenti locali. • Rafforzamento delle collaborazioni internazionali, per favorire il confronto e lo sviluppo del calcio sammarinese, anche nei suoi contesti europei. • Miglioramento delle infrastrutture sportive, attraverso interventi mirati a garantire impianti moderni e adeguati. Mazza ha elogiato l’Avv. Gravina per la disponibilità e l’attenzione dimostrate, evidenziando come una stretta sinergia tra le due federazioni, sostenuta dal contributo delle organizzazioni europee e internazionali, possa rappresentare un elemento chiave per il futuro del calcio sammarinese. “Sono convinto che il dialogo aperto e la trasparenza siano essenziali per conquistare la fiducia di chi crede nel nostro progetto. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo creare un movimento calcistico più competitivo e sostenibile”, ha dichiarato Mazza. A pochi giorni dalle elezioni federali, Mazza rivolge inoltre un invito ufficiale all’attuale Presidente Federale per un confronto pubblico. L’obiettivo è presentare in maniera chiara e diretta le proposte per il futuro del calcio sammarinese, rispondendo a eventuali dubbi e perplessità dell'elettorato attivo.