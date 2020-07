Matteo Montanari ai Titans

Matteo Montanari ai Titans.

Nuovo arrivo per la Pallacanestro Titano in questa settimana finale di luglio. Si tratta di Matteo Montanari, giovane classe 2002 che si inserisce perfettamente nell’idea Titans di una squadra giovane con alcuni punti fermi senior di qualità. Montanari è un 3-4 di 1.95 che compirà 18 anni il prossimo 12 agosto. Nel 2019/2020 è stato in forza al Bellaria Basket in C Silver e, nelle annate precedenti, è cresciuto nelle giovanili del Basket Rimini disputando sempre i campionati d’Eccellenza nelle varie categorie d’età. Buon tiro, può difendere bene sugli esterni e ha un’ottima attitudine al lavoro. Un innesto subito a disposizione di coach Porcarelli. Benvenuto Matteo e forza Titans!!!





Comunicato stampa

San Marino Titans

