Matteo Selleri e Marco Macina al festival nazionale della serie A di calcio

I sammarinesi Matteo Sèlleri, giornalista, e Marco Macina, ex giovane calciatore di levatura mondiale, sono stati invitati dalla Lega Calcio di Serie A italiana a parlare del loro libro “Era il più forte di tutti” [Edizioni Minerva] durante la kermesse del Festival nazionale della Serie A, la tre giorni parmigiana che ha visto protagonisti gli stati generali del calcio italiano. Un prestigioso riconoscimento per il libro, che continua a suscitare interesse e che, in questa occasione, è stato l’unico richiesto tra quelli nel corposo elenco della Minerva Edizioni. “Questa occasione è l’ultima conferma – afferma Sèlleri – che il ricordo di Marco Macina sia cristallizzato nel tempo al pari di un campione del mondo”. “Ho avuto il grande piacere – dice Macina – di ritrovare Filippo Galli, mio vecchio compagno di squadra al Milan, uno dei più forti e vincenti centrali della storia del calcio italiano”. Sul palco, oltre a Sèlleri e Macina, anche Roberto Beccantini, conosciuta e apprezzata firma di Tuttosport prima e della Gazzetta dello Sport, poi Stefano Bizzotto, noto e poliedrico telecronista sportivo RAI e, infine, il già citato ex grande difensore del Milan Filippo Galli. Moderatore è stato il giornalista sportivo di RDS Gian Mario Bonzi.