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Mattia Bugli è il campione sammarinese singolo a boccette su biliardi internazionali

15 giu 2026
Mattia Bugli è il campione sammarinese singolo a boccette su biliardi internazionali

Venerdì 12 giugno si è svolta la fase finale del Campionato Sammarinese Singolo a boccette Specialità Biliardi Internazionali, con partite ai punti 90. La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese in collaborazione con il Ritrovo 2.0 di Dogana, con l’organizzazione del consigliere federale Mario Cenci.
Mattia Bugli, Mario Cenci, Sergio Carlucci e Paolo Rinaldi al termine delle qualificazioni sono giunti alle finali, dove a laurearsi campione biancazzurro è stato Bugli che ha trovato la vittoria a distanza di 11 anni dalla prima volta. Secondo posto per Sergio Carlucci.
LA CRONACA DELLA FINALE. Una sfida che nelle fasi iniziali era appannaggio di Carlucci che si è portato sul 42-22. Poi la maggior precisione di Bugli in fase di accosto e una serie di bocciate decisive tra cui quelle con valore di 10-8-12, gli hanno consentito di raggiungere e poi superare l’avversario, portandosi sull'84-42. Carlucci è riuscito a conquistare un calcio da 4, e poi 16 punti abbattendo il birillo centrale rosso riuscendo a salire a 62 punti contro gli 84 del rivale. Successivamente, Bugli ha conquistato 5 di accosto e a questo punto è andato alla bocciata con 89 punti potendo chiudere la partita, gli bastava abbattere un solo birillo. Ma non cade nulla. Si rimane 89-62. Carlucci ha conquista un punto di accosto ma la bocciata non gli porta nulla. Nella fase successiva di gioco Bugli ha effettuato un tiro di calcio alla bilia dell’avversario, ottenendo 4 punti decisivi per il punteggio finale di 93-63. Nelle semifinali Bugli aveva superato Mario Cenci, mentre Carlucci si era imposto su Paolo Rinaldi.
“Un sentito ringraziamento all’organizzatore Mario Cenci e a Sergio Carlucci per l’ospitalità del Ritrovo 2.0, inoltre desideriamo complimentarci con tutti i giocatori che hanno partecipato al campionato” ha commentato la Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese, che è stata rappresentata per le premiazioni da Gianluca Zonzini, vicepresidente federale del settore Boccette.

Comunicato stampa
Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese





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