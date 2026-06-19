Mattia Bugli vince il Campionato Sammarinese Goriziana

Giovedì 18 giugno 2026 si è svolto il Campionato Sammarinese Goriziana Singolo 2026 a boccette Specialità Biliardi Internazionali, con partite al meglio di 2 manches da 400 punti. La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese in collaborazione con il Ritrovo 2.0 di Dogana, con l’organizzazione di Mario Cenci (Consigliere Federale della Federazione). Dopo le qualificazionI i 4 finalisti erano: Daniele Baldacci, Mattia Bugli, Sergio Carlucci e Roberto Costantini. Nelle Semifinali Costantini superava Baldacci 2-0, Bugli aveva la meglio su Carlucci 2-0. Infine la finalissima tra Bugli e Costantini. Una finale molto bella dove i due contendenti hanno dato il meglio di sé. Mattia Bugli è salito sul gradino più alto del podio conquistando per la quarta volta il pregiato scudetto dopo le vittorie nel 2008, 2010, 2012. Si classifica al 2° posto Roberto Costantini. Terzi classificati Sergio Carlucci e Daniele Baldacci. Bugli fa un percorso netto vincendo ogni incontro 2-0, non concedendo alcun gioco agli avversari. Ricordiamo che Bugli ha conquistato da poco anche il titolo Sammarinese Singolo su biliardi internazionali lo scorso 12 giugno 2026, bissando il successo del 2015. Il suo palmaress conta altri Titoli iridati Sammarinesi: Campione Sammarinese Coppia nel 2009, 2011, 2012. Degno di nota anche il secondo classificato Roberto Costantini che ha conquistato Scudetti Sammarinesi in varie specialità: Campione Singolo su Internazionali 2011 e 2019, Campione Sammarinese Coppia su Internazionali nel 2008 (con Renzo Zanotti), Campione Sammarinese Singolo su biliardi con buche 2023. Le premiazioni sono state effettuate da Mario Cenci, Consigliere Federale Fe.Bi.S.S. L’Albo d’Oro del Campionato Sammarinese Singolo Boccette specialità Goriziana su Biliardi Internazionali: Edizione 2008 Mattia Bugli, 2009 Guerrino Mattioli, 2010 Mattia Bugli, 2011 Luciano Marzi,2012 Mattia Bugli, 2015 Salvatore Licchetta, 2016 Salvatore Licchetta, 2025 Luigi Bugli, 2026 Mattia Bugli.

Comunicato stampa

Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese