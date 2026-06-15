Mattia Bugli vince il Campionato Sammarinese Singolo Boccette su Biliardi internazionali

Venerdì 12 giugno 2026 si è svolta la fase finale del Campionato Sammarinese Singolo 2026 a boccette Specialità Biliardi Internazionali, con partite ai punti 90. La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese in collaborazione con il Ritrovo 2.0 di Dogana, con l’organizzazione di Mario Cenci (Consigliere Federale della Federazione). Dopo le qualificazionI svoltesi nella sede del Ritrovo 2.0, i 4 finalisti erano: Mattia Bugli, Mario Cenci, Sergio Carlucci e Paolo Rinaldi. Mattia Bugli è salito sul gradino più alto del podio conquistando per la seconda volta il pregiato scudetto dopo la prima vittoria nel 2015. Si classifica al 2° posto Sergio Carlucci. Una finale che nelle fasi iniziali era appannaggio di Carlucci che si portava sul 42-22. Poi la maggior precisione di Bugli in fase di accosto e una serie di bocciate decisive tra cui quelle con valore di 10-8-12, consentivano a Bugli di raggiungere, superare l’avversario e portarsi a 84-42. Carlucci riusciva a conquistare un calcio da 4, e poi 16 punti abbattendo il birillo centrale rosso riuscendo a salire a 62 punti contro gli 84 del rivale. Bugli conquistava 5 di accosto, e a questo punto andava alla bocciata con 89 punti potendo chiudere la partita...ora gli basta abbattere un solo birillo. Ma non cade nulla. Si rimane 89-62. Carlucci conquista 1 punto di accosto ma la bocciata non gli porta nulla. Nella fase successiva di gioco Bugli effettuava un tiro di calcio alla bilia dell’avversario, conquistava 4 punti e vinceva la partita 93-63. Nelle Semifinali Bugli aveva superato Mario Cenci, mentre Carlucci si era imposto su Paolo Rinaldi. “Un sentito ringraziamento all’organizzatore Mario Cenci e a Sergio Carlucci per l’ospitalità del Ritrovo 2.0, inoltre desideriamo complimentarci con tutti i giocatori che hanno partecipato al campionato” ha commentato la Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese, che è stata rappresentata per le premiazioni da Gianluca Zonzini, vicepresidente federale del settore Boccette. L’Albo d’Oro del Campionato Sammarinese Singolo Boccette specialità Biliardi Internazionali: Edizione 2008 Paolo Zafferani, 2009 renzo Zanotti, 2010 Paolo Zafferani, 2011 Roberto Costantini,2012 Stefano Amici, 2015 Mattia Bugli, 2018 Stefano Amici, 2019 Roberto Costantini, 2022 Mario Casadei, 2023 Mario Casadei, 2025 Paolo Zafferani.

C.s. Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese







