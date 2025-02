Mauro Duca nominato Amministratore Delegato della U.S. Pergolettese 1932: le congratulazioni della Società Folgore

La Società Folgore desidera esprimere le più sentite congratulazioni al Presidente Mauro Duca per il prestigioso incarico di Amministratore Delegato all’interno della U.S. Pergolettese 1932, squadra che milita nel campionato italiano di Serie C, ratificato in occasione dell’Assemblea dei Soci del 24/02/2025. Questo nuovo ruolo testimonia ulteriormente la dedizione e la competenza del nostro Presidente in ambito sportivo. Auguriamo a lui e alla U.S. Pergolettese 1932 un percorso ricco di successi.

C.s. Folgore

