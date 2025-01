Mazza e squadra rispondono a Tura: 'Passione, competenze e autonomia al centro del nostro programma

Si sono presentati presso la sala conferenze del Grand Hotel di San Marino il candidato presidente, Matteo Mazza, e i consiglieri Luca Nanni, Pierangelo Manzaroli, Michele Della Valle, Stefano Semprini, Maximiliano Gobbi e William Guerra, in corsa per le elezioni federali della FSGC in programma giovedì 30 gennaio. “Una conferenza stampa che avremmo preferito evitare - esordisce Mazza -, ma che abbiamo ritenuto indispensabile in seguito alle dichiarazioni del presidente federale Marco Tura durante il discorso di fine anno al Christmas Gala” Con un tono deciso e chiaro, Mazza prosegue: “Ci sentiamo profondamente offesi dalle accuse mosse alla nostra onorabilità e integrità. Per questo motivo, riteniamo doveroso rispondere e ribadire alcuni punti fondamentali. Le nostre motivazioni sono esclusivamente legate alla passione per il calcio e al desiderio di contribuire al suo sviluppo. Non siamo influenzati da interessi personali, esterni o politici. Inoltre, respingiamo categoricamente l'accusa di incompetenza: la nostra esperienza nel mondo del calcio è ampiamente riconosciuta”. Luca Nanni, intervenendo a sua volta, sottolinea la completa autonomia della lista e l'mportanza di un voto libero e consapevole da parte delle società e delle associazioni che compongono l'Assemblea. “Il nostro approccio è inclusivo e non divisivo”; afferma Nanni, annunciando l'avvio di un confronto diretto con le società del campionato sammarinese per presentare il programma elettorale. Pierangelo Manzaroli delinea quindi i punti cardine del programma, ponendo l'accento sul rafforzamento del settore giovanile, sulla promozione di un percorso integrato tra scuola e sport, sullo sviluppo del futsal, del calcio femminile e sull'innalzamento generale del livello del calcio sammarinese.

candidato presidente della FSGC Matteo Mazza ed i candidati consiglieri Michele Della Valle, Maximiliano Gobbi, William Guerra, Pierangelo Manzaroli, Nanni Luca e Stefano Semprini