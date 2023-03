Medaglie individuali e secondo posto di squadra per il nuoto pinnato sammarinese al Trofeo Preganziol

Domenica si è tenuto il 16° Trofeo Preganziol a Treviso, organizzato dal Tarvisium Nuoto Pinnato e al quale hanno preso parte 10 squadre, tra queste la Domus San Marino che ha schierato 25 atleti. Continuano a migliorare i propri personali le esordienti: vittoria di Giulia Arlotti nella categoria 50m monopinna; secondo posto per Elisabetta Cortini nei 50m pinne e bronzo di Maria Kristen Ronci, 5° posizione per Valentina De Palma e Melissa Fabbri termina sesta. In prima categoria, nei 50 pinne migliorare il proprio tempo Chiara Zanotti (6°), seguita da Chiara Naso (7°) e Matilde Balisse (9°). Nei 100 pinne, invece, Elena Laglia sfiora il podio, chiudendo al quarto posto. Nel maschile Luigi Renzi ottiene il secondo posto nei 50 metri pinne e strappa il pass per la partecipazione ai Campionati Italiani di categoria. Nella stessa gara Matteo Cardinali arriva 6°, Alessandro Ceci 7° e Gioele Cremoni 9°. Protagonista assoluta dei 50m pinne in seconda categoria è Maddalena Falcioni che si aggiudica la vittoria e conquista il minimo gli italiani di categoria. La prestazione di Veronica Pirroni è condizionata da un’imprecisione nel tuffo iniziale, che la condanna alla sesta piazza. Anna Palmieri, alla sua seconda gara, chiude in 13° posizione migliorando il proprio tempo. Maria Bartolini conclude i 50m monopinna al quinto posto, mentre Aurora Toccaceli vince nei 400 pinne, ottenendo la qualificazione per gli italiani. Per il maschile primo e terzo posto nei 100 metri pinne grazie a Lorenzo Dorokhov che sale sul gradino più alto del podio e Samuele Michelotti con il bronzo. All’esordio Federico Bianchini termine quinto nei 50m pinne. Altra vittoria: questa volta è Aurora Zeppa a portarsi a casa l’oro nei 100 pinne in terza categoria e assicurarsi la partecipazione ai campionati italiani. Rientrato dall’infortunio, Federico Forlivesi rimane leggermente al di sopra del personale. Nella massima categoria Federico Fabbri si attesta sui suoi tempi sia nei 50 e 100m pinne, mentre Camilla Sansovini si qualifica ai Campionati Italiani nei 100 metri monopinna. Nella classifica a squadre la Domus San Marino chiude al secondo posto, davanti alla squadra di casa di Tarvisio.

c.s. Cons

