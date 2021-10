Menzione d'onore Fair Play a Simone D'Avolio

Apprendiamo con compiacimento dalla Lega Nazionale Dilettanti Community , il Cuore del Calcio, del bel gesto compiuto da di Simone D’Avolio, capitano dell’Asd Lesna Gold. Nei minuti di recupero di Villarbasse – Lesna Gold del Campionato Juniores Under 19, l’Arbitro Angela Benfante viene colpita alla nuca da una pallonata e cade a terra tra lo stupore degli spettatori e dei ragazzi in campo. Tutti, tranne uno: Simone D’Avolio capitano del Lesna Gold, non ci pensa un attimo e con freddezza e lucidità le presta immediato soccorso, ponendola in sicurezza ed impedendo il peggio. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play si complimenta con il capitano D’Avolio conferendogli la “Menzione D’Onore Fair Play” per il corretto e tempestivo intervento in campo, interpretando uno dei principi del Decagolo internazioanle della Carta del Fair del Fair Play, presentata nel 1975 da C.I.F.P. che al punto 9 recita così: “ Portare aiuto a ogni atleta e sport la cui vita sia in pericolo”. Complimenti Simone.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

