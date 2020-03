MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MONDIALE FAIR PLAY

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si unisce al messaggio del proprio Presidente Comitato Internazionale Fair Play Dott. Jeno Kamuti e desidera esprimere vicinanza e forte senso di solidarietà a tutti coloro che sono impegnati con abnegazione e spirito di servizio nell’affrontare questo difficile momento e rivolgere un pensiero particolare alle vittime del Coronavirus. Ecco il testo del Presidente Kamuti: Cari atleti, leader sportivi e tutti gli appassionati di sport, Sia come medico che come ex olimpionico, sento profondamente questa situazione che anche tu e tu siamo entrati, a causa della diffusione di COVID-19. Questi eventi sfortunati stanno interessando gli sport di tutto il mondo. Sappiamo tutti che proteggere la nostra salute è più importante di ogni altra cosa, allo stesso tempo dobbiamo anche mostrare solidarietà per tutti i nostri esseri umani, perché abbiamo una responsabilità reciproca! Dobbiamo mostrare rispetto e dare l'esempio! So davvero quanto sia difficile per un atleta, prepararsi per le Olimpiadi o un campionato, rendersi conto che non può competere e allenarsi nel solito modo. In questi casi, questo doppio onere rende le nostre vite particolarmente difficili e le nostre anime, abituate al successo, diventano tristezza. Dobbiamo fidarci che tutte le cose malvagie finiranno presto e possiamo continuare ciò che amiamo davvero: gli sport, le competizioni e la gioia di queste cose causeranno presto bei momenti non solo per noi ma anche per coloro che stanno sostenendo e tifo per tutti noi. Abbi cura di te e segui le regole generali! Ti auguro buona salute, resistenza e pazienza!

Dr. Jenő Kamuti Presidente International Fair Play Committee – CIFP Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP