MICHAEL D'ERAMO APPRODA IN BIANCOROSSO

Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l'accordo con l'A. C. Spezia per il passaggio in biancorosso del centrocampista, classe '99, Michael D'Eramo. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, ha all'attivo tre stagioni in Serie D con la casacca dell'Avezzano, per un totale di 78 presenze e 14 reti. Nel gennaio scorso il passaggio alla società ligure dove ha disputato una positiva seconda parte di stagione nella formazione Primavera. A Michael, arrivato con la formula del prestito annuale, un caloroso benvenuto a Rimini.

Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.