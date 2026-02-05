Milano-Cortina 2026: domani la cerimonia d'apertura. Mini sfilerà a Livigno, le istituzioni sammarinesi presenti a San Siro

È tutto pronto per l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali, in scena dal 6 al 23 febbraio. L’attesa è finita e gli occhi del mondo sono puntati sullo stadio di San Siro per la grande cerimonia d’apertura che darà il via alla venticinquesima edizione della rassegna a cinque cerchi. Presenti a Milano le più Alte Istituzioni della Repubblica di San Marino, a partire dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri e insieme al presidente del Cons, Christian Forcellini, e al Segretario Generale Eros Bologna assisteranno allo spettacolo inaugurale per sostenere i colori biancazzurri in questo prestigioso palcoscenico internazionale. La cerimonia promette di essere un evento memorabile, descritto come "un abbraccio condiviso che celebra l’unicità italiana". A San Siro si alterneranno star globali del calibro di Mariah Carey (cinque volte vincitrice del Grammy), Laura Pausini, Andrea Bocelli, il rapper Ghali e l’attore Pierfrancesco Favino. L’evento avrà una natura diffusa coinvolgendo simultaneamente altri cluster olimpici: a Cortina (Piazza Dibona) e a Milano (Arco della Pace) verranno accesi i Bracieri Olimpici, mentre Predazzo ospiterà parte dello show. Particolare attenzione su Livigno, dove sfilerà la bandiera sammarinese portata dall'atleta Rafael Mini, accompagnato dal Capo Missione, Gian Luca Gatti e il tecnicoStefano Sentieri. Mini, classe 2008, scenderà in pista allo Stelvio Ski Center di Bormio nelle giornate del 14 e 16 febbraio, impegnato rispettivamente nelle gare di slalom gigante e slalom speciale. Sarà possibile seguire la cerimonia d’apertura in diretta su Rai 1, a partire dalle ore 20:00, per quasi tre ore di grande spettacolo.

