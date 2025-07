Milena Baldassarri a San Marino: Mya Gym ospita una masterclass esclusiva di ginnastica ritmica

San Marino si prepara ad accogliere una delle stelle più brillanti della ginnastica ritmica italiana: Milena Baldassarri sarà protagonista di una straordinaria Masterclass organizzata dall’Associazione Sportiva Mya Gym, in collaborazione con la Federazione Sammarinese Ginnastica e con il supporto del Comitato Olimpico Nazionale di San Marino, nelle giornate venerdì 1 e sabato 2 agosto 2025.

Per due intense giornate, giovani ginnaste avranno l’opportunità di allenarsi e confrontarsi con un’atleta d’élite, finalista olimpica e simbolo di eleganza e tecnica nel panorama internazionale. Un evento unico, pensato per ispirare, formare e valorizzare il talento delle nuove generazioni attraverso l’incontro diretto con una vera campionessa.

La Masterclass sarà un viaggio all’interno della tecnica e dell’arte del movimento, con momenti di lavoro, confronto personale e condivisione di esperienze che renderanno l’iniziativa indimenticabile.

“Un’opportunità irripetibile per tutte le ginnaste che desiderano crescere, sognare in grande e lasciarsi ispirare dalla passione autentica per questo sport.”

L’evento non rappresenta solo un importante momento sportivo, ma un gesto di concreta solidarietà: Mya Gym devolverà parte della quota di partecipazione alla ricerca sulla CAMK2B, tramite l’Associazione Oceano Blu, nata "da e per gli occhi di Vittoria: bellissimi e blu come il mare".

L’iniziativa si inserisce nel panorama delle grandi iniziative sportive ospitate nella Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

Associazione Sportiva Mya Gym