Mini Challenge Italia Evo: trionfo del sammarinese Bagnasco al Mugello.

Voleva la vittoria, ed è arrivata: al Mugello Ugo Federico Bagnasco si aggiudica Gara 1 e 2 nel campionato Mini Challenge Italia, categoria Evo e festeggia sul gradino più alto del podio. Nel secondo appuntamento stagionale il pilota della Scuderia San Marino ha chiuso le prime qualifiche in prima posizione, mentre nel successivo round di prove è arrivato secondo, chiudendo la gara al primo posto. Sempre sulla pista del Mugello si è disputata anche la seconda tappa del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), al quale hanno preso parte Luciano e Donovan Privitelio. Per loro è arrivato il secondo gradino del podio nella classe GT Cup- AM. Per il rally si è corso l’Internazionale del Casentino. Nel moderno 22° posizione per l’equipaggio capitanato dal pilota del Titano Davide Simoncini e Daniele Conti. Garosci - Zanotti e Gasperoni - Senesi, che ha sostituito all’ultimo Miriana Gelasi, chiudono rispettivamente in 68° e 69° posizione. Ritiro per Michele Renzetti e Simone Stoppa. Per le auto storiche, da segnalare il settimo posto assoluto di Marcogino Dall’Avo e il navigatore sammarinese Mirco Gabrielli. Nella rassegna del weekend anche la Coppa Romagna Slalom: Walter Massa ha chiuso al 4° posto la gara di Rocca le Caminate. Nei kart, si toglie delle buone soddisfazioni Nicolas Tagliaferri che a Pomposa - impegnato nella Coppa Italia Club - si porta a casa un secondo posto. Ad Ala, in Provincia di Trento, Alessandro Pedini Amati chiude il giro di qualifiche in 11° posizione. Gara 1 inizia con una risalita fino alla sesta piazza, poi un contatto lo fa scivolare al 10° posto. Medesimo risultato in Gara 2, anche qui l’esito sarebbe potuto essere diverso se non fosse stato per un contatto con un altro kart. Adesso il pilota sammarinese punta tutto sulla gara di Franciacorta per riscattare la sua stagione. Lorenzo Leardini, iscritto nella categoria 60 Birel Art, ha chiuso invece al 21° posto della classifica generale.

