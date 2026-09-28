Mobilità gratuita da e per lo Stadium per la sfida all’Albania: le soluzioni per tutti

Mobilità gratuita da e per lo Stadium per la sfida all’Albania: le soluzioni per tutti.

In vista della partita tra San Marino ed Albania di domani sera (San Marino Stadium, ore 20:45) la Federcalcio rende note l’attivazione di servizi di trasporto gratuiti, ad hoc per l’incontro valevole per la 2° giornata di UEFA Nations League 2026-27. Grazie alla disponibilità dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASP), che ha accolto con entusiasmo la proposta della FSGC, il servizio di trasporto a chiamata mediante SMUVI estenderà eccezionalmente l’orario di servizio generalmente osservato nei giorni feriali (clicca qui per maggiori informazioni e per scaricare l’app su dispositivi iOs e Android) per accogliere gli utenti che vorranno avvalersene per rientrare verso le proprie abitazioni sul territorio. Resta immutata la modalità di attivazione del servizio: dovrà essere l’utente, tramite l’applicazione dedicata, ad indicare i punti di partenza e destinazione del trasferimento desiderato in fase di prenotazione. In osservanza dell’ordinanza di limitazione al traffico veicolare e per evitare congestioni all’altezza del piazzale del Multieventi all’orario di uscita dal settore ospiti, la fermata più vicina utilizzabile sarà quella in prossimità del sovrappasso di Serravalle (vedi su mappa). Si precisa che l’orario ultimo disponibile alla prenotazione sarà per le ore 23:00. Inoltre, per tutti i possessori di biglietti nel Settore A del San Marino Stadium, sarà attivato un servizio navetta per il San Marino Stadium con partenza dal San Marino Outlet. Le corse di andata saranno effettuate continuativamente tra le 17:45 e le 21:30, mentre il ritorno sarà attivo dalle 22:30 alle 23:30 (quest’ultimo slot orario è quello di fine corsa). Resta inteso che un mezzo resterà a disposizione nelle immediata vicinanze del San Marino Stadium per eventuali rientri anticipati a causa di emergenze.

C.s. - FSGC

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