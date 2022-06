Mondo Immagine e Ac&D Solutions nuovi partner del CONS

Due importanti realtà si aggiungono ai partner del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. È di queste ore la firma di due contratti di sponsorizzazione che ampliano il ventaglio di collaborazioni del CONS. Un accordo è con Mondo Immagine, società che opera da anni come tour operator nella Repubblica di San Marino. L’altra intesa raggiunta è con AC&D Solutions, realtà che opera nel campo di consulenza informatica e business intelligence. Ad apporre la firma sui contratti, insieme al presidente del CONS Gian Primo Giardi, gli amministratori delle due società Giacomo Vespignani e Mauro Duca. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese esprime gratitudine per l’importante sostegno allo sviluppo dell’attività sportiva in Repubblica.