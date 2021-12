Morte Franciosi, dalla Società Juvenens il cordoglio alla famiglia

La Società Sportiva Juvenes di Serravalle desidera rivolgere ai Famigliari i sentimenti del più profondo cordiglio per la scomparsa dell’Amico CARLO Franciosi nel ricordo della sua gentilezza, intelligenza, ironia e in particolare per la collaborazione e la vicinanza alla Società Sportiva di Serravalle che lo annovera tra i propri fondatori avendo scelto lui stesso il nome alla “JUVENES” nel 1953. Ciao Carlo Riposa in Pace. Società Sportiva Juvenes Serravalle

