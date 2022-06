Moto Club Titano: Corso guida sicura under 18

Sabato 18 giugno il Moto Club Titano con la Federazione Motociclistica Sammarinese, ha organizzato il primo Corso di Guida Sicura under 18 con il Patrocino con il Patrocinato della Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i rapporti con l’A.A.S.S presso il Multieventi Sport Domus. La giornata ha dato la possibilità sia a chi ancora non aveva esperienza di guida, sia a coloro che già utilizzano la strada, di apprendere le dinamiche di guida di un mezzo a due ruote e di aumentare la conoscenza e la padronanza del motociclo.

Il corso coordinato dal Tecnico Maurizio Bottalico, dopo una prima parte teorica ha lasciato ai partecipanti ampio approfondimento pratico di guida al fine di insegnare loro le tecniche per fronteggiare le situazioni di pericolo e gli imprevisti che la circolazione stradale quotidianamente riserva.

Vista la finalità del corso ed il successo riscontrato nei partecipanti, il Moto Club Titano sta già pensando di continuare a promuovere altre iniziative per sensibilizzare i ragazzi alla circolazione stradale sicura.



C.S. Moto Club Titano