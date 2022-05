Motoclub Titano e il Motoclub Six Pistons nella prima prova valida per il Campionato Sammarinese Enduro

Domenica 8 Maggio il Motoclub Titano e il Motoclub Six Pistons porteranno in scena la prima prova valida per il Campionato Sammarinese Enduro. La competizione prevede una bellissima speciale adatta a piloti di tutti i livelli. Sarà un'ottima occasione anche per i nuovi piloti che vogliono approcciarsi al mondo delle corse. Per partecipare è necessario essere in possesso della tessera FSM Sport ed essere cittadini sammarinesi o residenti. Ci vediamo domenica 8 maggio a Montegiardino!

cs FSM