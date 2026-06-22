Muoversi insieme: il messaggio dell'International Olympic Day"

C'è un gesto semplice che tutti possiamo compiere ogni giorno per stare meglio: muoverci.

In occasione dell'International Olympic Day, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play e il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin invitano i cittadini di tutte le età a riscoprire il valore del movimento come fonte di salute, benessere e serenità.

Non servono grandi imprese sportive: una passeggiata, una pedalata, qualche esercizio all'aria aperta o un'attività condivisa con amici e familiari sono piccoli passi che migliorano la qualità della vita e rafforzano il senso di comunità.

Il movimento è vita. È energia, incontro, inclusione. E quando viene praticato in un ambiente salubre e insieme agli altri, diventa ancora più prezioso, perché unisce le persone e contribuisce a costruire una società più sana, attiva e solidale.

Sulla scia dell'insegnamento di Pierre de Coubertin, la giornata del 23 giugno rappresenta un'occasione per ricordare che lo sport non appartiene soltanto agli atleti, ma è un patrimonio di tutti, da vivere ogni giorno, ovunque e secondo le proprie possibilità.

"Oggi più che mai, scegliamo di muoverci: per la nostra salute, per il nostro benessere e per il piacere di condividere il cammino con gli altri."



Comunicato stampa

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play e Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin







