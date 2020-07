Murata: confermati i tre sammarinesi dell'under 21 David Tomassini, Daniele Babboni e Alex Toccaceli

La Società Sportiva Murata ufficializza la conferma dei tre sammarinesi, nelle rotazioni dell'Under 21, David Tomassini, Daniele Babboni e Alex Toccaceli. La linea verde è una delle chiavi del nuovo corso del Murata e la conferma dei tre giocatori va nel solco già tracciato. Sono contenti e allo stesso modo sono consapevoli del ruolo che ricopriranno all'interno del gruppo e della squadra. Mister Fabbri ha chiesto ed ottenuto la conferma dei tre giocatori perchè da loro si aspetta la continuità e la sfrontatezza tipica della loro età. Il centrocampista Alex Toccaceli ha già le idee chiare: "Quest'anno spero di riuscire a dare al gruppo quello che l'anno scorso, solo a sprazzi sono riuscito a dare. Sono fiero di essere stato confermato in una società ambiziosa e in gruppo che conosco e nel quale mi trovo a mio agio". Non cambiano le intenzioni dell'attaccante Daniele Babboni: "Sono un attaccante fisico, ho nel colpo di testa una delle mie caratteristiche migliori, voglio dimostrare di poter far parte del Murata e sono già carico per la ripresa". Condivide il ruolo con Daniele e pure lo spirito combattivo, David Tomassini, il 10 dell'Under 21: "Essere un giocatore del Murata, significa avere grandi responsabilità. Sono ambizioso come la società e fin da subito dimostreremo che siamo una squadra che può ambire a traguardi prestigiosi.