Mya Gym ai Nazionali UISP di Cesenatico.

Si è conclusa il 12 Giugno la partecipazione della società Mya Gym ai Nazionali UISP di Cesenatico. A chiudere le danze anche le piccolissime ginnaste accompagnate da Sara Sergiani e Giulia Santi. Per la Cat. PICCOLI OSCAR BASE a conquistare la FASCIA BRONZO Selene Di Silvestri e Dalia Giancecchi, la FASCIA ARGENTO Sophie Biassoni mentre la FASCIA ORO è stata vinta da Emily Mosconi! Per la Cat. PICCOLI OSCAR ELITE hanno ottenuto la FASCIA BRONZO Amelia Parenti e Isabel Righi, la FASCIA ARGENTO Aurora Raimondi mentre la FASCIA ORO è stata conquistata da Virginia Righi e Chloe Michelotti!!! Per la Cat. MINI PRIMA BASE sono invece scese in pedana Arianna Maftei, Carol Ercolani e Maria Chiara Mussoni. Al CL/CERCHIO 2014 Chiara si ferma ai piedi del podio con un ottimo 4 posto. Al CL/PALLA 2014/2015 Arianna si aggiudica un 9 posto e Carol si classifica 15esima. Tutte le tecniche sono fiere di tutte le loro ginnaste e dei progressi fatti fino ad oggi.

