Mya Gym: continuano i titoli di campionesse nazionali.

Venerdì 9 Giugno ai Nazionali di Cesenatico per la 2a Cat. esordienti anno 2014 sono scese in pedana accompagnate dalla tecnica Valentina di Rese le nostre piccole ginnaste Virginia Serra e Martina Cecchetti. Al corpo libero Virginia guadagna un 5 posto e Martina si classifica sesta. Alla fune Martina ottiene un 7 posto e Virginia un buonissimo 4a posto alla palla. Nella Classifica Generale Virginia si ferma ai piedi del podio con un 4 posto e Martina ottiene un 7 posto. La squadra Rappresentativa formata da Giulia Torri, Giada Donati, Lucia Piscaglia e Arianna Conti si piazza, con un'ottima esecuzione, sul primo gradino del podio aggiudicandosi anche il titolo di Campionesse Nazionali. Per la 1^ Cat. B coppia fune/palla salgono sul 2 gradino del podio Giulia Torri e Giada Donati. Per la 2^ Cat. Specialità Cerchio Desirée D’Agostino si classifica 6 e Viola Fabbri 7a. Al corpo libero Viola Fabbri conquista un 12 posto e Desirèe D’Agostino si piazza al 15 posto. Nella Classifica generale Viola Fabbri guadagna un buon 7 posto e Desirée D’Agostino si classifica decima. Per la Palla anno 2011 Giorgia Pazzini con un'ottima esecuzione sale sul gradino più alto e guadagna anche il titolo di Campionessa Nazionale. Per la fune sempre anno 2011 Giada Donati sale sul 3 gradino del podio e Giulia Torri si classifica quarta. Per il cerchio 2011 (gennaio-giugno) Giada Donati sale sul podio al 3 posto e Giorgia Pazzini si guadagna un buon 5 posto. Sempre per il cerchio 2011 (luglio-Dicembre) Giulia Torri conclude con un ottimo 2 posto. Domenica 11 Giugno è stata la volta della Cat. MINI PRIMA ELITE ESORDIENTI con Pareschi Camilla accompagnata da Sara Sergiani che al Corpo Libero si è classificata 13.

