Mya Gym e Gym Lab insieme per allenare la mente, oltre al corpo

Si è svolto il 22 e 23 luglio a San Marino lo stage di Mental Training organizzato dalla Mya Gym in collaborazione con Gym Lab, il progetto italiano dedicato alla preparazione mentale nella ginnastica ritmica. Protagoniste le ginnaste dei percorsi agonistici Silver e Gold, affiancate dalle tecniche della società. Due giornate intense, guidate dagli esperti di Gym Lab, in cui il lavoro sul corpo ha lasciato spazio anche all'ascolto di sé: imparare a riconoscere il proprio dialogo interiore, dare un nome all'ansia prima di salire in pedana, trovare lo “stop” giusto nel momento di massima pressione. Un percorso fatto di apertura, esplorazione e condivisione, che ha permesso alle atlete di costruire nuovi strumenti per centrarsi e sentire davvero ciò che stanno vivendo, dentro e fuori dalla gara. “La ginnastica ritmica chiede precisione tecnica e forza fisica, ma la differenza, spesso, la fa la testa” è il principio su cui si fonda Gym Lab, guidato dalla Dott.ssa Saralisa Murroni, psicologa dello sport ed ex tecnica di ginnastica ritmica. Per Mya Gym, che quest'anno festeggia i suoi 15 anni di attività, investire nella connessione tra corpo e mente è un passo naturale: le stesse competenze che aiutano un'atleta a gestire l'ansia pre-gara sono quelle che, aiuteranno ad affrontare le sfide della vita quotidiana. Una consapevolezza che la società intende portare avanti, convinta che la vera crescita sportiva passi anche da qui.

C.s. - Associazione Sportiva Mya Gym







