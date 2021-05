Mya Gym: Grandi risultati nelle gare del weekend di ginnastica ritmica

Week end ricco di soddisfazioni per le agoniste di Mya Gym impegnate nella seconda prova Regionale 3/4/5 categoria individuale e a squadre che si è svolta a Parma il 15e 16 maggio Sabato 15 maggio sono scerse in pedana le atlete di 3 categoria che hanno ottenuto risultati oltre le aspettative con podi e diversi titoli regionali 3 CAT ESORDIENTI Alice Zonzini si è affermata sia al corpo libero che a cerchio con due splendidi primi posti mentre Chantal Mularoni si è fermata ai piedi del podio nel corpo libero ed è salita al secondo posto al cerchio, Questi risultati uniti a quelli della prima prova hanno laureto Alice Zonzini campionessa regionale al corpo libero e Chantal Mularoni campionessa regionale al cerchio. 3 CAT ALLIEVE buoni risultati anche i questa categoria con Sofia Ciavatta che si posiziona all’undicesimo posto al corpo libero e al nono al cerchio, Matilda Gasperoni si piazza al dodicesimo posto al corpo libero e ottavo al cerchio mentre Giorgia Mini recupera il quattordicesimo posto al corpo libero con uno splendido secondo posto alle clavette.

3 CAT JUNIOR Asia Mularoni al rientro dopo un periodo di inattività forzata ottiene un ottimo sesto posto alle clavette bissato da un nono al cerchio, Aurora Celeste ottiene la sesta posizione in coabitazione con la compagna alle clavette e la settima al cerchio, Rebecca Mini parte con un quinto posto al cerchio per terminare con uno splendido terzo posto alla palla Domenica 16 è stata la volta delle 4 e 5 categoria 4 CAT ESORDIENTI 2011 Sara Ceccoli si piazza sul gradino più alto del podio al termine delle due prove e si laurea campionessa regionale mentre Ludovica Lonfernini si ferma questa volta ai piedi del podio con un, comunque bellissimo, quarto posto 4 CAT ESORDIENTI 2012/2013 Ludovica Vannoni si conferma al primo posto sia nella gara odierna che a livello regionale dove vince il titolo COLLETTIVO A conferma dello splendido risultato della scorsa settimana a livello nazionale le ‘Nane Power’ Sara Ludovica e Ludovica hanno pensato bene di vincere sia questa prova che la classifica regionale 4 CATEGORIA JUNIOR Giulia Santi ottiene due splendidi terzi posti sia nella classifica generale che alla palla mentre Gloria Ambrogiani si piazza in entrambe le gare al quarto posto Le allenatrici Serena Luna e Pamela sono contente di questi risultati ma conoscendole vi sproneranno ad impegnarvi ancora di più e a non mollare la presa in vita dei prossimi impegni e delle finali Nazionali che si stanno avvicinando. Avanti tut

Alessandro Ambrogiani Mya Gym

