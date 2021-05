Mya Gym: i risultati del weekend

Un week end di eccellenti risultati e podi per le nostre agoniste di Ago 2 accompagnate dalla loro tecnica Valentina Di Rese. Nella giornata di SABATO sono scese in pedana prima le più piccoline e poi le nostre 3 allieve portando a casa medaglie e piazzamenti eccellenti. ESORDIENTI 2012 CORPO LIBERO: 4° Laura Elena Maione 6° Beatrice Brigliadori, 7° Martina Vicini. ESORDIENTI 2012 PALLA: 2° Laura Elena Maione, 4° Beatrice Brigliadori, 6° Martina Vicini. ESORDIENTI CORPO LIBERO 2011: 7° Chiara Cervellini, 8° Vera Giannoni, 16° Marika Guidi. ESORDIENTI PALLA 2011: 2° Marika Guidi, 7° Chiara Cervellini,10° Vera Giannoni. ALLIEVE 2009 CORPO LIBERO: 1° Marta Macina, 3° Martina Cesari, 9° Arianna Chiaruzzi. ALLIEVE 2009 CERCHIO: 2° Marta Macina, 4° Arianna Chiaruzzi 9° Martina Cesari. Nella giornata di DOMENICA é stata la nostra veterana Junior Giulia Tiribilli a scendere in pedana mostrando notevoli miglioramenti. JUNIOR 2008 CORPO LIBERO: 5° Giulia Tiribilli. JUNIOR 2008 CERCHIO: 7° Giulia Tiribilli.

