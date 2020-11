Mya Gym, Sara d’argento Sara Ceccoli ottimo secondo posto agli interregionali FGI

Sabato 20 novembre si è svolta a Cantalupa (TO) la prova del campionato individuale Allieve A1 (anno 2011) della zona tecnica 2, a cui ha partecipato facendo il suo esordio in questa gara, l’atleta della Mya Gym Sara Ceccoli, accompagnata dalla tecnica Luna Casadei. La gara ha visto la partecipazione di 16 atlete, la prima parte di qualificazione, ha visto le atlete effettuare gli esercizi al corpo libero e alla fune, Sara ha svolto 2 ottimi esercizi, espressivi e ben eseguiti in tutte le sue parti ed ha conquistato un secondo posto generale. Ha eseguito il primo esercizio alla fune dimostrando le sue qualità ottenendo il secondo posto, perché per regolamento non ci sono parimerito, con lo stesso punteggio dell’atleta prima classificata. Nel secondo esercizio, al corpo libero, ha espresso un’ottima esecuzione avendo qualche incertezza sulle difficoltà che le ha comunque permesso di ottenere l’ottimo terzo posto a pochissimi centesimi dalle prime due posizioni. Con la seconda posizione generale ha guadagnato l’accesso alla finale, disputata dalle prime nove atlete, dove ha eseguito un esercizio alla palla; anche con quest’ottimo esercizio ha conquistato la seconda posizione e soprattutto ha confermato il secondo posto nella classifica generale. Con la conquista della medaglia d’argento di giornata ha conquistato anche la qualificazione alla finale nazionale. La società e le allenatrici sono molto soddisfatte dell’ottimo risultato ottenuto e continuano in palestra a preparare i prossimi impegni con tutte le atlete della società.

c.s. Mya Gym

