Mya Gym: Seconda prova FGI LB1.

18 Marzo-San Marino

2* prova FGI LB1.

Accompagnate dalla tecnica Valentina di Rese sono scese in pedana Fabbri Viola, D’Agostino Desirée, Donati Giada e Torri Giulia.

Ecco la classifica delle ginnaste



Allieve 3^ fascia

3a Fabbri Viola

9a D’Agostino Desirée



Allieve 4^ fascia

5a Donati Giada

7a Torri Giulia



19 Marzo 2023-San Marino

Prova Regionale Torneo Gold Italia



Accompagnate dalla Direttrice tecnica Serena Sergiani e dalla tecnica Luna Casadei sono scese in pedana Ambrogiani Gloria e Mini Giorgia.

E la nostra squadra allieve composta da Ceccoli Sara, Vannoni Ludovica e Lonfernini Ludovica.



Cat. junior 2/3

Ambrogiani Gloria 14a a clavette e cerchio.

Mini Gioria alla sua prima gara in questa categoria 15a a clavette e palla.



Squadra allieve gold 1

Sara Ceccoli, Ludovica Vannoni e Ludovica Lonfernini

2^ classifica della giornata e 2^ classifica regionale.

Punti

Totale 85.050

Squadra 3 funi

Successione clavette/cerchio

Coppia 2 palle

Nastro individuale



Complimenti a tutte le ginnaste!



Comunicato stampa

Mya Gym

