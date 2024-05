MyO SpA e lo Sport, il connubio vincente tra Business e Passione

MyO SpA e lo Sport, il connubio vincente tra Business e Passione.

50.000 clienti tra grandi, piccole e medie imprese, studi professionali, comuni, ospedali in tutta Italia. Migliaia di ordini ogni giorno partono dal centro di Logistica di MyO, che dispone di 2 warehouse, con una estensione di oltre 30 mila mq, a Poggio Torriana (RN) e Fano (PS). Un’offerta di prodotti e servizi per ogni tipo di organizzazione, capace di soddisfare un’ampissima gamma di esigenze dell’impresa e delle organizzazioni. Un unico fornitore per una molteplicità di bisogni. Dieci Business Unit altamente specializzate per altrettante famiglie merceologiche con complessive 30.000 referenze a catalogo: dalla cancelleria ai dispositivi di protezione individuale, dall’arredo ai servizi di personalizzazione per la corporate identity e per la promozione di mercato, dal noleggio operativo di stampanti e toner ai visual display e supporti tecnologici, dall’igiene e pulizia professionale all’Ho.Re.Ca. per l’industria del turismo, dai servizi di formazione e software per la Pubblica Amministrazione alla logistica per conto proprio e per conto terzi. Nel 2023 l’azienda si è ulteriormente ingrandita, acquisendo le 3 realtà strategiche di Kratos, Stylgrafix e BM Service, arrivando ad un giro d’affari che supera i 120 milioni di euro. L’azienda è estremamente orgogliosa, oltre che dei suoi successi di business, anche del suo impegno nei confronti della sua comunità: MyO ha sempre avuto chiaro il suo ruolo nella società, fatto di educazione, condivisione, impegno, sostegno e scambio tra la realtà aziendale e il mondo esterno, trovandone nello sport il legame, perché unisce le persone, promuove la salute e rafforza il tessuto sociale. MyO supporta numerose realtà e attività sportive: tra le tante, la squadra riminese Rinascita Basket Rimini (Campionato Serie A2), la “Walk of life” di Telethon e le numerose iniziative sportive volte al benessere fisico e mentale dei propri dipendenti. La passione per lo sport è viva anche nel Patron Marco Bianchini, che vive in prima persona e che ha trasferito nel DNA della sua stessa organizzazione imprenditoriale. Una passione antica per i motori e per la vela sviluppata da Marco quando ancora era ragazzo e che lo ha portato a primeggiare in numerose regate e soprattutto nei Rally delle auto storiche con la Lancia Stratos. “Per me” ci dice Marco, “impresa e Sport sono un connubio che dà sostanza l’una all’altro. In entrambe le attività sento gli stessi valori e la stessa cura preparatoria e realizzativa in un lavoro di squadra con obiettivi condivisi e sempre sfidanti. Accelerare sempre! Questo è lo spirito che mi guida in entrambe le attività”. Non soddisfatto dei successi nei rally e nelle regate, Marco Bianchini, ormai vicino ai 60, ha deciso di misurarsi con la Formula 1 storica e a bordo della sua monoposto Shadow DN5, appartenuta a Jean-Pierre Jarier, gareggerà a Montecarlo nel Grand Prix de Monaco Historique nella gara del 10-12 maggio 2024. Approfittando della gara di Formula 1 storica di Marco Bianchini a Monaco, MyO promuoverà un importante evento sfruttando il palco internazionale di grande prestigio, al fine di abbracciare la strategia di comunicazione aziendale volta a riposizionare l’immagine dell’azienda e ad incrementare il giro d’affari della stessa. All’evento, che si svolgerà nella domenica 12 maggio, saranno invitati importanti clienti di MyO e soprattutto imprenditori animati dalla nostra stessa passione per il mondo delle corse classiche.

cs MyO SpA





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: