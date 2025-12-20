Nasce la FE.SA.T. (Federazione Sammarinese Taekwondo), nuova Federazione Olimpica Sammarinese

Nella veste di neo eletto Dirigente ho il piacere di annunciare una novità importante per tutto il movimento del Taekwondo a San Marino, nato nel lontano ottobre 1990.

In data 15 dicembre 2025, a seguito delle votazioni avvenute durante l’Assemblea Generale presso la sala “B” Sport Domus, alla presenza del Segretario Generale CONS Eros Bologna, è nata una nuova Federazione Olimpica Sammarinese denominata FE.SA.T. (Federazione Sammarinese Taekwondo).

Questa decisione nasce dall'esigenza, come in tutto il mondo, di avere una Federazione a sé stante, che includa il solo Taekwondo, nella Repubblica di San Marino, dopo 35 anni di vita in cui è stato parte integrante della FESAM (Federazione Sammarinese Arti Marziali).

La nuova FE.SA.T., sarà l’unica:

a) autorizzata, nel territorio della Repubblica, a promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare l’arte marziale e disciplina olimpica del Taekwondo e Para Taekwondo;

b) a rappresentare San Marino in campo internazionale, affiliandosi alla W.T. (World Taekwondo), alla E.T.U. (European Taekwondo Union) e ad ogni altra Organizzazione Sportiva Internazionale legalmente costituita e riconosciuta, per ottenere i propri scopi federali, accettando ed applicando i rispettivi regolamenti, comprese le norme Antidoping Internazionali (W.A.D.A.) e C.O.N.S. con le leggi NADO;

c) a svolgere la propria attività in autonomia (tecnica - amministrativa - organizzativa e gestionale) in rispetto alle deliberazioni e agli indirizzi del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), della W.T. (World Taekwondo), dell’E.T.U. (European Taekwondo Union) e del C.O.N.S. (Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese), allineata alla Legge vigente ed eventuali varianti inerenti la “Disciplina dell’Attività Sportiva” nella Repubblica di San Marino.

La votazione ha espresso, all’unanimità dei presenti e votanti, il sottoscritto Maestro Giovanni Ugolini (c.n. 6° dan) quale Presidente ed ha inoltre eletto i seguenti componenti del Consiglio Federale: Lorenzo Busignani - Luca Casali - Michael Giovagnoli - Alessandro Rossi - Simona Stacchini - Gino Zaghini.

Un grandissimo onore per tutti gli eletti occupare questo prestigioso incarico, avvenuto con un passo atteso da tempo, visto che la nostra disciplina, oramai dall’anno 2000, è diventata Sport olimpico e che si caratterizza per le sue peculiarità completamente diverse dalle altre arti marziali.

Con questa nuova Federazione intendiamo innalzare, ancora di più, le potenzialità del Taekwondo sammarinese che non è solo gare, ma un modo di vivere e condividere esperienze di vita sportiva proposte a tutti da ognuno dei suoi atleti che si impegnano e si allenano costantemente in questa nostra bellissima Arte Marziale.



Comunicato stampa

FE.SA.T. (Federazione Sammarinese Taekwondo) - Il Presidente Giovanni Ugolini









