National Goalkeeping Grassroots: partito il primo corso per preparatori di portieri in FSGC

In archivio il primo modulo del corso per allenatori di portieri che la FSGC ha organizzato per la prima volta in assoluto, nell’ottica di una ricerca del costante miglioramento della qualità dei tecnici che operano sul territorio. Sono 26 i partecipanti, che hanno assistito con grande coinvolgimento ai primi due giorni di lezione, venerdì 21 e sabato 22 aprile, presso la Casa del Calcio. Il corso rappresenta una introduzione al mondo del ruolo dell’allenatore dei portieri moderno, ed a guidare le attività è mister Alessandro Danti, docente ai corsi FIGC e referente UEFA per l’area portieri. Assieme a lui Carlo Chiarabini, responsabile del Dipartimento di Formazione della FSGC, per una modalità di gestione del corso combinata e condivisa, come da indicazioni UEFA. Conclusa una prima parte del corso di natura introduttiva, ora per i corsisti è il momento dei “compiti a casa”. Il secondo ed ultimo modulo, con il quale il corso avrà conclusione e compimento, è in programma i prossimi 11, 12 e 13 maggio.

