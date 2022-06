National Summer Games Special Olympics - Svizzera 2022

Dal 15 al 19 giugno 2022 un altro Team di SPECIAL OLYMPICS SAN MARINO parteciperà ad un grandissimo event oche li vedrà protagonisti insieme a migliaia di atleti in terra di Svizzera, precisamente nella magnifica San Gallo, che per tutta la durata di un così importante evento sportivo si trasformerà in un vero e proprio VILLAGGIO OLIMPICO. La Presidente di Special Olympics San Marino Barbara Frisoni sarà per l’occasione Capo Delegazione e guiderà un Team composto dai Coaches Manuel Sciutti per il Bowling e Thomas Morri per le Bocce e da 5 atleti. Il Team delle Bocce sarà composto dagli atleti Eleonora Santolini, Federico Alessandrini, Massimiliano Felici Ed il Team del Bowling sarà composto dal veterano Nicholas Frassini insieme ad Erika Stranieri. I National Games sono il più grande evento sportivo in Svizzera per le persone con disabilità intellettiva e si tengono ogni due anni. L’edizione estiva conta circa 2.000 sportivi e centinaia di volontari mentre quella invernale conta circa 600 atleti che si affrontano nelle varie discipline. Sotto ogni aspetto I National Games sono un momento clou indimenticabile per gli atleti partecipanti, ma anche per allenatori, giornalisti, tifosi, volontari e familiari. Emozionanti gare aspettano gli atleti, ma non solo, il programma di support è sempre molto vario. La cerimonia di Apertura con l’accensione della fiaccola olimpica ed il toccante momento del giuramento dell’Atleta si terrà giovedì 16 giugno dalle 19:30 alle 21:30.

cs Federazione Sammarinese Sport Speciali