Nazionale, all’asta le maglie per la sfida di domani con le Seychelles

Nazionale, all’asta le maglie per la sfida di domani con le Seychelles.

Saranno battute all’asta tutte le maglie dei convocati della Nazionale di San Marino che domani sera sfiderà in amichevole le Seychelles. Ogni appassionato potrà – a partire già dal fischio d’inizio della sfida del San Marino Stadium previsto per le 20:45 – collegarsi al sito di MatchWornShirt, selezionare la maglia del giocatore e incominciare la classica asta per accaparrarsi l’oggetto. La divisa scelta per l’incontro sarà la classica tenuta azzurra per i giocatori di movimento, mentre la tenuta verde sarà quella del portiere. MatchWornShirt è un brand molto attivo nel settore che ha già diverse collaborazioni con squadre del calibro di Napoli, Roma ma anche Marsiglia e PSV Eindhoven. Di seguito potete trovare il link per partecipare all’asta: https://www.matchwornshirt.com/event/2022-21-09-san-marino-seychelles

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: