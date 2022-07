Nazionale: amichevole ufficiale con le Seychelles il 21 settembre

Dopo l’incontro con Capo Verde dello scorso marzo, la Nazionale di San Marino è pronta ad affrontare una seconda amichevole ufficiale contro una selezione africana. Il primo incontro al rientro dalla preparazione estiva sarà infatti con le Seychelles e, a differenza del precedente con Capo Verde che si disputò a Murcia – in campo neutro –, la sfida ai “Pirati” si disputerà al San Marino Stadium. L’appuntamento è per mercoledì 21 settembre, con calcio d’inizio alle ore 20:45. La Nazionale seicellese occupa al momento la posizione n. 195 del Ranking FIFA e a marzo ha ceduto nella doppia sfida con il Lesotho (0-0, 1-3), all’altezza del turno preliminare per l’accesso alla Coppa d’Africa che si terrà in Costa d’Avorio nel 2023. Gli uomini di Costantini incroceranno le Seychelles cinque giorni prima di chiudere la propria Nations League, sempre allo Stadium, contro l’Estonia (26 settembre, ore 20:45). I Titani saranno infine impegnati a novembre con due amichevoli ufficiali, ancora da determinare.

c.s. Fsgc