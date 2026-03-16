Nazionale di calcio, la Brigata Mai 1 Gioia sarà presente alle partite del mese di marzo

Comincia l'anno solare della nazionale di calcio di San Marino e con esso anche l'organizzazione del tifo per le partite del mese di marzo. La Brigata Mai 1 Gioia per il 14esimo anno consecutivo si prepara a supportare la selezione del Titano garantendo la propria presenza a tre partite in programma in questa seconda metà del mese di marzo. Il gruppo di supporter infatti sarà presente sugli spalti del San Marino Stadium sia giovedì 26 per la sfida Under 21 contro la Finlandia, sia per le partite amichevoli della nazionale maggiore contro le Isole Faroer (sabato 28) e Andorra (martedì 31). Si tratta di una partecipazione non scontata, in quanto rispetto ad altre situazioni l'organizzazione dei tifosi è stata attivata in tempi ristrettissimi visto che il calendario è stato completato soltanto nelle ultimissime ore. Ciò nonostante, sono già confermate presenze di supporter della nazionale si aggiungeranno a quelli sammarinesi e italiani, in arrivo da Paesi come Francia, Austria, Germania e Irlanda. Per alcuni di questi sostenitori l'amore per la nazionale sammarinese è persino più grande delle ristrettezze temporali e logistiche, tanto da aver organizzato viaggi in anticipo pur non avendo sotto mano i calendari definitivi. La Brigata Mai 1 Gioia, che ha portato la propria vicinanza anche alla nazionale femminile sammarinese Under 19 nella partita dello scorso 5 marzo contro Cipro, invita tutti i sammarinesi a partecipare a queste partite e a far sentire la propria vicinanza alla squadra allenata dal CT Roberto Cevoli, amichevoli molto importanti in vista della prossima partecipazione alla Lega C della Nations League nel mese di settembre.

Comunicato stampa







