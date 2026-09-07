Nazionale femminile: fissate due amichevoli ufficiali

Il tempo degli allenamenti non si è ancora esaurito, ma nel calendario della Nazionale maggiore femminile, adesso, figurano anche le date delle prime due partite ufficiali. Tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, infatti, le Titane di Giulia Domenichetti sfideranno in amichevole Liechtenstein e Gibilterra. Si tratta di due gare casalinghe, per ora senza l’ufficialità di orario e stadio. Quel che è certo è che per le Biancoazzurre questa doppia occasione assume già adesso una fortissima valenza storica, perché fissa le coordinate dell’esordio assoluto di questa squadra in gara ufficiale, dato che entrambe le partite avranno i crismi di una amichevole internazionale FIFA.

San Marino- Liechtenstein si giocherà sabato 28 novembre, mentre la settimana successiva – il 5 dicembre – le Titane se la vedranno con Gibilterra. Il tutto si iscrive nel percorso di avvicinamento alla UEFA Women's Nations League, che vedrà in azione la Nazionale femminile di San Marino solamente nell’anno nuovo. Intanto, in attesa di tornare a lavorare sul campo – il che avverrà nella finestra internazionale di ottobre – il gruppo squadra e lo staff della Nazionale maggiore femminile saranno ricevuti in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti giovedì 10 settembre a Palazzo Valloni.

C.s. - Fsgc







