Nazionale sammarinese di bocce in partenza per i Campionati del Mondo in Brasile

La Nazionale sammarinese di bocce è in partenza verso Garibaldi, in Brasile, città che si appresta a ospitare i Campionati del Mondo Senior di specialità Raffa. Giada Paoletti, Stella Paoletti, Jacopo Frisoni ed Enrico Dall’Olmo, accompagnati dal tecnico della Nazionale Marco Cesini, dal dirigente federale Lorena Forcellini e dal fisioterapista Nicola Galli, saranno protagonisti nelle cinque discipline previste da programma. Dopo la cerimonia d’apertura, che si terrà mercoledì 13 ottobre alle ore 18.00 ora locale, i sammarinesi saranno impegnati nella coppia femminile, nella coppia maschile, nella coppia mista che detiene il titolo mondiale, e nel tiro di precisione femminile e maschile. Al mondiale 2026 parteciperanno 22 nazioni per le specialità di coppia maschile e 20 nella femminile, mentre le nazioni saranno 24 per il tiro di precisione maschile e 22 nel femminile; infine 21 squadre nella coppia mista. Gli atleti sammarinesi, dopo gli splendidi risultati ottenuti ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, sono partiti preparati e concentrati sugli obiettivi da raggiungere.

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