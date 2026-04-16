Nel fine settimana tornano i tornei Mini Calci e Primi Calci edizione 2026

Pronto a rinnovarsi l’appuntamento con il 33° Torneo Primi Calci ed il 31° Torneo Mini Calci, entrambi valevoli anche per la 6° edizione della Rainbow Cup. L’iniziativa, promossa dalla Federcalcio di San Marino, coinvolgerà quasi quattro dozzine di squadre – allestite appositamente dai poli calcistici sammarinesi e da settori giovanili limitrofi al territorio della Repubblica. Il Torneo Primi Calci si svilupperà nelle serate di venerdì 17 e 24 aprile, coinvolgendo sedici formazioni in partite della durata di quindici minuti spalmate in due turni. Si parte alle 19:30 con quattro gare in contemporanea negli altrettanti mini-campi allestiti sul prato del San Marino Stadium – calcato da campioni del calibro di Ibrahimovic, Rooney ed Eriksen, per citarne alcuni in ordine sparso. Si procederà con un incontro ogni venti minuti, fino all’ultima quadrupla sfida delle 21:10. L’appuntamento, riservato a calciatori e calciatrici nati negli anni 2016 e 2017, proporrà partite sette contro sette dirette da ufficiali di gara dell’Associazione Sammarinese Arbitri. Si rivolge invece a giocatori e giocatrici ancora più piccoli il Torneo Mini Calci. Presso lo stadio “Ezio Conti” di Dogana, bambini e bambine nati tra il 2018 ed il 2021 saranno coinvolti in partite cinque contro cinque o quattro contro quattro, in base all’anno di nascita, della durata di quindici minuti. Inoltre, sono previste anche mini partite due contro due. Saranno addirittura ventotto le formazioni iscritte, in gran parte allestite dai poli calcistici sammarinesi, ma con una robusta partecipazione anche di società e settori giovanili italiani. Le gare del Torneo Mini Calci, gestite dai tecnici educatori dei poli e del CEF, si svolgeranno nelle mattinate di sabato 18 e 25 aprile, a partire dalle ore 9:30.

C.s. - Fsgc







