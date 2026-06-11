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Nel weekend il 1° Trofeo Billiards Summer 2026, attesi i migliori giocatori di biliardo

11 giu 2026
Nel weekend il 1° Trofeo Billiards Summer 2026, attesi i migliori giocatori di biliardo

Trentadue giocatori provenienti da tutta Italia si sfideranno domenica 14 giugno nella prima edizione del Trofeo Billiards Summer 2026, manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo. La Federazione è lieta di annunciare la prima storica edizione di questo torneo, nato grazie alla organizzazione del membro federale Mario Cenci e che si terrà presso il bar “Il Ritrovo 2.0” a Dogana. Una gara di biliardo a boccette su quattro biliardi internazionali, dove saranno presenti i migliori giocatori del panorama italiano. Tra questi nei Master, il massimo livello di categoria, Iuri Minoccheri, una vera leggenda di questo sport che nel suo palmares vanta 50 volte la vittoria come Campione Italiano in varie specialità. Oltre a Minoccheri e altri Master, spazio anche a giocatori di 1° Categoria di alto livello provenienti dalla Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche e anche San Marino. Il Titano sarà rappresentato da Paolo Zafferani, più volte campione sammarinese singolo. Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle 10:00, con quattro batterie da otto giocatori a eliminazione diretta per poi proseguire nel pomeriggio fino al raggiungimento delle semifinali e finale.

“Ci auspichiamo che l’evento abbia un riscontro positivo da parte dei partecipanti - commenta la Federazione -. Per questa prima volta abbiamo consentito l’ingresso solamente su invito, ma speriamo che questo sia solo un punto di partenza per organizzare fin dal prossimo anno un Open Master del biliardo a boccette, aperto a tutte le categorie e senza limitazioni d’iscrizioni, creando un evento che porti in alto il nome della Repubblica nel mondo del biliardo”.

C.s. - Cons




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