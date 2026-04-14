Nemo Mazza è terzo all’Europeo storico in Portogallo. Drudi vince in Francia nel GT World Challenge. Al Val d’Orcia dominio della Scuderia San Marino con trionfo nello storico di Pelliccioni ed Ercolani

Un fine settimana trionfale sotto tutti i punti di vista per la Scuderia San Marino, che grazie ai suoi tesserati ha fatto conoscere il proprio nome in numerose e prestigiose manifestazioni.

Nemo Mazza scrive un nuovo tassello per la storia automotoristica con il bronzo all’Historic Rally Fafe, insieme al navigatore Mauro Marchiori a bordo della Ford Escort RS 1800 MKII. Sullo sterrato delle terre portoghesi Mazza - al debutto nel Campionato Europeo Storico promosso dalla FIA - ha condotto per vari tratti la gara, chiudendo al terzo posto assoluto. “È stata una grandissima emozione potersi confrontare su un palcoscenico così prestigioso contro piloti provenienti da tutta Europa. La manifestazione è stata organizzata al meglio, la macchina ha funzionato bene grazie al supporto del team che ci ha permesso di ottenere un grandissimo risultato. Voglio ringraziare la Scuderia San Marino per essermi sempre stata accanto durante questa gara e soprattutto per avere portato i colori di San Marino in un contesto internazionale. Ora continueremo a maggio le prossime tappe del campionato con tanta energia e voglia di fare bene” ha commentato Mazza.

Prossimo appuntamento fissato in calendario è il 20 maggio in Grecia, seguito poi dalle trasferte in Finlandia e Svezia fino al Rally del Brunello in Italia.

Tra le vittorie più importanti del weekend c’è sicuramente quella di Mattia Drudi, capace di arrivare al primo posto nella tappa francese del GT World Challenge al ‘Paul Ricard’. Grande soddisfazione per il pilota con licenza sammarinese, seguito dal team Comtoyou Racing a bordo della Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO insieme ai compagni Marco Sorensen e Nicki Thiim.

Passando al rally, il weekend è stato caratterizzato da un altro importante trionfo. Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani vincono il Rally Storico della Val d’Orcia con la rossa Ford Escort RS MKII, aggiudicandosi 7 delle 9 prove previste da programma. Terzo gradino del podio per Sergio Bartolini e Marco Sansone.

Bene anche Bruno Bentivogli, vincitore nelle Quattro Ruote Motrici e quarto assoluto; quinto posto finale per Nicolò Fedolfi. Simone Corcelli e Umberto Bollini seguono in sesta posizione e la vittoria di classe, decima piazza per Corrado Costa e Samanta Grossi. Il rientro alle gare di Davide Cesarini e Gianluca Biordi si conclude con il dodicesimo posto, seguito da Stefano Camporesi e Cristian Giulianelli mentre Renato Ambrosi è quindicesimo. Sfortunata la prova per gli equipaggi Pellegrini-Fabbri e Pennacchini- Fanelli, costretti al ritiro.

Nicolas Ciacci, inserito nel Val d’Orcia Classico, porta la sua potente Subaru Impreza alla vittoria di categoria al debutto delle vetture omologate prima del 1992. Grazie a questi risultati la Scuderia San Marino ha ottenuto il successo nella Coppa Scuderie. Sulle terre senesi protagoniste anche le auto moderne. Il ritorno con una vettura a due ruote motrici di Jader Vagnini si conclude con il trentaduesimo posto assoluto. Giacomo Marchioro e Daniele Conti sono costretti al ritiro nella prima power stage dopo la rottura del semiasse, rientrando subiscono anche una foratura che li costringe a chiudere nelle retrovie. Gara sfortunata anche per Nicolò Marchioro, Daiana Darderi, Mirco Gabrielli e Diego Zanotti.

Spazio anche all’autocross con Natale Casalboni che ha chiuso in quarta posizione il round ungherese.

Tornando alla pista, il circuito situato a Le Castellet è stato il teatro delle gare del GT4 European Series, nel quale Paolo e Davide Meloni hanno ottenuto il sesto e settimo posto di categoria Pro Am. Per il Lamborghini Super Trofeo Europa, Luciano e Donovan Privitelio vincono la seconda manche nella categoria LC Cup.

Sempre su pista impegnato anche Giacomo Altoè alla Michelin Le Mans Cup, chiusa in sesta posizione.

Gioie anche dai kart: a Jesolo il nuovo tesserato Daniel Giliberti vince la categoria DD2, seguito in terza posizione da Alessandro Pedini Amati. Nicolas Tagliaferri debutta tra i Senior ed è sesto, mentre Lorenzo Leardini è quattordicesimo nei Junior.

A podio anche la SM Squadra Corse con Federico Ugo Bagnasco e Diego Sicuro, che hanno preso parte alla Misanino Cup, chiudendo in seconda posizione nella categoria Gent.

c.s. Scuderia San Marino







