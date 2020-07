Nicola Albani è il nuovo team manager del Murata Calcio

La Società Sportiva Murata annuncia che l'ex capitano Nicola Albani ricoprirà per la stagione sportiva 2020/21 il ruolo di Team Manager: un ruolo chiave di raccordo tra società, staff tecnico e squadra che si veste a pennello per Nicola, da sempre sul rettangolo verde.

La sua esperienza maturata durante la sua lunga militanza nelle fila del Murata e della Nazionale Sammarinese sarà preziosa per i nostri ragazzi.

In bocca al lupo Nicola per questa nuova avventura!

Nella foto, a sinistra Nicola Albani col presidente Davide Graziosi.





