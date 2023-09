Nicola Selva: Investiamo sui grandi eventi sportivi. Portano prestigio e nuovi flussi turistici Dal Giro del Monte al successo degli Internazionali di Tennis ATP 125

Nicola Selva: Investiamo sui grandi eventi sportivi. Portano prestigio e nuovi flussi turistici.

Quest’estate abbiamo avuto l’occasione di vedere che San Marino ha grandi opportunità nell’investire su grandi eventi sportivi. Il successo degli Internazionali di Tennis San Marino ATP 125, il mondiale Trial, la decima edizione del Giro del Monte, più eventi in territorio del MotoGP e il Rally Legend, hanno un impatto significativo, sia dal punto di vista sportivo che turistico. Sono eventi che portano molti atleti e spettatori da tutto il mondo, richiamando l'attenzione su San Marino e sulla sua capacità di ospitare eventi di alto livello. Investire in eventi sportivi di questo calibro porta una serie di vantaggi per un piccolo territorio come il nostro.

La presenza di atleti di alto livello e la copertura mediatica generale delle competizioni creano un'immagine positiva e di prestigio per San Marino a livello internazionale. Questo contribuisce ad attirare l'attenzione su San Marino come destinazione turistica e sportiva e può aiutare a diversificare l'offerta, attirare nuovi segmenti di turisti e aumentare l'afflusso in periodi altrimenti meno frequentati, attirando visitatori in periodi diversi dell'anno. L'organizzazione di eventi di questo tipo, inoltre può stimolare lo sviluppo di un'industria degli eventi più forte nel paese, creando opportunità di lavoro e promuovendo la crescita economica a lungo termine.

Già altri piccoli Paesi stanno investendo sugli eventi sportivi. Infatti ogni federazione sportiva può aspirare a organizzare un grande evento nel proprio sport. Certamente è importante riconoscere che ciò richiede un impegno significativo in termini di risorse finanziarie, umane e logistiche. La collaborazione con le autorità governative e le organizzazioni sportive internazionali è essenziale per il successo di tali eventi.

Continuando a investire in eventi sportivi di questo calibro, San Marino può sfruttare appieno il loro potenziale per stimolare lo sviluppo del Paese. Tuttavia, è fondamentale pianificare attentamente gli eventi, considerando aspetti come la sostenibilità, la sicurezza. e assicurarsi che tali eventi siano realmente vantaggiosi per la comunità e l'economia.

Spero che San Marino continui a sfruttare queste opportunità per sviluppare ulteriormente il settore sportivo, portando benefici duraturi all'intera comunità.

